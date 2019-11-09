İşte Giresunspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Giresunspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 11. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı YİĞİT ARSLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Özgür Can Özcan, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YİĞİT ARSLAN, SEZGİN ÇINAR, HÜSEYİN AYLAK, ALPASLAN ŞEN
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