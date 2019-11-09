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İşte Giresunspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GİRESUNSPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 11. haftasında Giresunspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Giresunspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Giresunspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 11. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı YİĞİT ARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Özgür Can Özcan, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Hakem: YİĞİT ARSLAN, SEZGİN ÇINAR, HÜSEYİN AYLAK, ALPASLAN ŞEN

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