﻿
İstanbulspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSTANBULSPOR - MENEMENSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında İstanbulspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

193 Okunma

İstanbulspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında İstanbulspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CİHAN AYDIN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Seyedallahyar Sayyadmaneshshıadeh, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ibrahım Sangare, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: CİHAN AYDIN, UYGAR BEBEK, CEM ÖZBAY, OZAN BİLEYCİ

﻿

İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Menemenspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Altay - Menemenspor maç kadroları belli oldu...
İşte İstanbulspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
İşte Adanaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
İşte Menemenspor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿