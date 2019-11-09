İstanbulspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 11. haftasında İstanbulspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CİHAN AYDIN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Seyedallahyar Sayyadmaneshshıadeh, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
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Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ibrahım Sangare, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CİHAN AYDIN, UYGAR BEBEK, CEM ÖZBAY, OZAN BİLEYCİ
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