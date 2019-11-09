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Gençlerbiriği'nden Ata'mıza ahde vefa
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GENÇLERBİRİĞİ'NDEN ATA'MIZA AHDE VEFA

Gençlerbiriği'nden Ata'mıza ahde vefa

Gençlerbirliği, 10 Kasım öncesinde mücadele edeceği Kayserispor maçına Atatürk imzalı formalarla çıkıyor.

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 Gençlerbirliği,  Ata'mızın ölüm yıldönümünün bir gün öncesinde yapılan Eryaman Stadyumu'nda Kayserispor ile yapacağı Süper Lig 11'inci  hafta karşılaşmasına Ebedi Şef'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu forma ile çıkacak. Başkent temsilcimiz Gençlerbirliği, bu anlamlı hareketi twitter hesabından "İmzalı formalar özeldir. En kıymetlisi bugün üzerimizde olacak..." notuyla paylaştı. İmzalı formalar hafta içi hem Gençlerbirliği tesisleri içinde yer alan mağazada hem de Sportive mağazalarında satışa sunulacak.
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