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İşte Gençlerbirliği maçında kadrolar...
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADROLAR...

İşte Gençlerbirliği maçında kadrolar...

Gençlerbirliği - Kayserispor maçında kadro dizilimi belli oldu.

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Eryaman Stadyumu'nda yapılacak olan Gençlerbirliği - Kayserispor maçında kadro dizilimi belli oldu..

Gençlerbirliği kadrosunda ilk 11 şöyle...

Yedekler ise şöyle...
Halil İbrahim Pehlivan, Klasspor TV’ye konuştu
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar
Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti
Futbolculardan maç sonu açıklamalar
Gençlerbirliği 2 – 1 Kayserispor
Gençlerbiriği'nden Ata'mıza ahde vefa
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