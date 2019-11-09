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İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Şamil Çinaz

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, CANDAŞ ELBİL, MEHMET SALİH MAZLUM, YASİN KOL

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