İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Şamil Çinaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ ŞANSALAN, CANDAŞ ELBİL, MEHMET SALİH MAZLUM, YASİN KOL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.