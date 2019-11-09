Başakşehir - MKE Ankaragücü maçı nasıl geçecek?

Başakşehir-MKE Ankaragücü maçı nasıl şekillenecek?

Maça Çeyrek Kala programında Mert Dokuzoğlu, Gökalp Metin ve Engin Atanaz Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının nasıl şekilleneceği yönünde, "Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk çok yetenekli bir teknik adam. 3 maçtır dış sahada kaybeden bir Ankaragücü var. Son 8 maçlık yenilmezlik ünvanına sahip bir rakip var karşımızda. Aleksic ve İrfan'ın sakatlığı Ankaragücü adına bir avantaj. Başakşehir'in bu kadar iyi oynamasında Crivelli'nin orta alana gelmesinin payı var. Visca'yı kanatlardan ceza sahasına indirilmemesi lazım. Clichy, genelde aldığı topları içe doğru sokuyor. Caiçara ise tamamen çizgiye inen bir bek. Pinto cezalı olduğu için Cebrail'e Visca konusunda büyük iş düşüyor. Sedat dönüyor bu hafta, Metin Diyadin kulübeye dönüyor. Rakipte Mehmet Topal, rakipten top çalıyor. 8 numaralı oyuncu Topal'a yakın oynuyor, bağlantıyı kuruyor. Visca tamamen ikinci forvet olarak görev yapıyor. Buna önlem alınması lazım. İrfan Kahveci yerine yüksek ihtimal Berkay Özcan forma giyecek. Canteros'un bu hafta formda olması gerekiyor. Skrtel ile duran toplardan fazla sayıda gol buluyor Başakşehir ve dikkat etmek lazım. Nitekim 90+4'de Gaziantep FK'ya duran toptan yenildi Ankaragücü. Başakşehir ceza sahası dışından çok şut çektiriyor ve gol olasılığını düşürüyor. Canteros zaten şuta dönük bir futbolcu değil ama denemesi lazım bu hafta. Korcan da zaten 40 kurtarışla ligin zirvesinde yer alıyor. Clichy ve Caiçara'yı ne kadar az topla buluşturabilirse Ankaragücü puanla dönebilir" değerlendirilmelerinde bulunuldu.