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BB Erzurumspor - Akhisarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - AKHİSARSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Akhisarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 11. haftasında BB Erzurumspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Akhisarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Akhisarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 11. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

BB Erzurumspor: Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, Emrah Başsan, Jugurtha Hamroun, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Osman Çelik

Teknik Direktör:

Akhisarspor: Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, SERDAR DİYADİN, CEMİL TUNÇ, ONUR BİNGÖL

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