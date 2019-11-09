BB Erzurumspor - Akhisarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Akhisarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 11. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
BB Erzurumspor: Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, Emrah Başsan, Jugurtha Hamroun, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Osman Çelik
Teknik Direktör:
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Akhisarspor: Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ÇETİN, SERDAR DİYADİN, CEMİL TUNÇ, ONUR BİNGÖL
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