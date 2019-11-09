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Modafenspor - Batman Petrol maç kadroları belli oldu...
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MODAFENSPOR - BATMAN PETROL MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Modafenspor - Batman Petrol maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Modafenspor ile Batman Petrol arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Modafenspor - Batman Petrol maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Modafenspor ile Batman Petrol arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem OKAN KAYATAŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Mehmet Burak Yılmaz, Onur Demir, Umut Uysal, Alper Uğuz, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Gökhan Karataş

Teknik Direktör:

Batman Petrol: Çetin Turan, Ardahan Gündoğdu, Ali Kuleli, Sebahattin Usta, Ali Kemal Özkan, Aziz Ceylan, Aydın Aslan, Fatih Aydın, Emre Kars, İhsan Turgut Kırveli, Nurullah Serbest

Teknik Direktör:

Hakem: OKAN KAYATAŞ, ÇAĞDAŞ YÜKSEL ÇAĞ, ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU, ZEKİ ERDEM ŞEN

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