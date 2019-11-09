Halide Edip Adıvarspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KAAN ÇALIŞKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Ekrem Çalışanlar, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Fevzi Can Bozkuş, Uğur Işıkal, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
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Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Osman Kocaağa, Murat Can Bölükbaşı, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE KAAN ÇALIŞKAN, AYDIN KARSAVURAN, AYKUT KÜÇÜK, CEYHUN PANBA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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