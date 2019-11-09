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Halide Edip Adıvarspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MUĞLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KAAN ÇALIŞKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Ekrem Çalışanlar, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Fevzi Can Bozkuş, Uğur Işıkal, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Osman Kocaağa, Murat Can Bölükbaşı, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KAAN ÇALIŞKAN, AYDIN KARSAVURAN, AYKUT KÜÇÜK, CEYHUN PANBA

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