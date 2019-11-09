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Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SULTANBEYLİ BEL. - Cİ GROUP BUCA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 12. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ YILMAZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman

Teknik Direktör:

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Özcan Sertgöz, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Cuma Menize, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Bertuğ Başdemir

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ YILMAZ, MEHMET PEKMEZCİ, SELÇUK KAPLAN, BURAK DOĞRU

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