Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ YILMAZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Özcan Sertgöz, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Cuma Menize, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Bertuğ Başdemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ YILMAZ, MEHMET PEKMEZCİ, SELÇUK KAPLAN, BURAK DOĞRU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.