Bodrum Bel. Bodrumspor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bodrum Bel. Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Haftasında Bodrum İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EFE TANRIVERDİ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bodrum İlçe Stadı
Bodrum Bel. Bodrumspor: Erkan Değişmez, Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Ozan Sol, Batuhan Ayvaz, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Celal Dumanlı, Fatih Gülmez
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Niğde Anadolu FK: Metehan Yilmaz, Atalay Gürel, Altar Han Hidayetoğlu, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş, Muhammet Taha Tepe, Embiya Ayyıldız, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EFE TANRIVERDİ, YAVUZ BAHADIR ORDU, HÜSEYİN CAN, HAKAN BASIK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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