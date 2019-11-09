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İşte Bak SK - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BAK SK - KIRKLARELİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bak SK - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Bak SK ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bak SK - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bak SK - Kırklarelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAİT TUZCU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bak SK: Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Yavuz Koç, Bora Taşdemir, Necati Yılmaz, Kerem Şeras, Ömer Bozan, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz

Teknik Direktör:

Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu

Teknik Direktör:

Hakem: SAİT TUZCU, TURGUT EVRAN, ONUR TANRIVERDİ, ÖMER KOCABEY

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