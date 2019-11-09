İşte Bak SK - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bak SK - Kırklarelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAİT TUZCU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bak SK: Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Yavuz Koç, Bora Taşdemir, Necati Yılmaz, Kerem Şeras, Ömer Bozan, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SAİT TUZCU, TURGUT EVRAN, ONUR TANRIVERDİ, ÖMER KOCABEY
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