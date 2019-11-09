Turgutluspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Turgutluspor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİRIZA ALTUNBAKIR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı
Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Kadir Torbacı, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Mehmet Kuruoğlu, Oğuzhan Kanmaz, Güner Okay, Yiğit Yöney, Emre Keskin
Teknik Direktör:
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Ofspor: Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Çağatay Enes Karaca, Talha Aydemir, Oktay Bala, Adnan Gülen, Batuhan Calap, Philipp Alexander Angeler, İsmail Türkaslan, Ufuk Boncukçu, Arif Birşen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİRIZA ALTUNBAKIR, EMRAH ULUÇAY, MEHMET ALİ ÇETİN, ADEM BOZKURT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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