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Turgutluspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TURGUTLUSPOR - OFSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Turgutluspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında Turgutluspor ile Ofspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Turgutluspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Turgutluspor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 12. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİRIZA ALTUNBAKIR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Kadir Torbacı, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Mehmet Kuruoğlu, Oğuzhan Kanmaz, Güner Okay, Yiğit Yöney, Emre Keskin

Teknik Direktör:

Ofspor: Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Çağatay Enes Karaca, Talha Aydemir, Oktay Bala, Adnan Gülen, Batuhan Calap, Philipp Alexander Angeler, İsmail Türkaslan, Ufuk Boncukçu, Arif Birşen

Teknik Direktör:

Hakem: ALİRIZA ALTUNBAKIR, EMRAH ULUÇAY, MEHMET ALİ ÇETİN, ADEM BOZKURT

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