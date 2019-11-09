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Yomraspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...
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YOMRASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yomraspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Yomraspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yomraspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Yomraspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Yomra İlçe Sahası Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDEM MERTOĞLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yomra İlçe Sahası

Yomraspor: Abdullah Nanim, Emre İşçiler, Zafer Ergün, Uğur Durmuş, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü, İsmail Karakaş

Teknik Direktör:

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Canlı, Yusuf Orhan, Hüseyin Çiray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Burak Aydın, Hüseyin Erol, Mümin Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı

Teknik Direktör:

Hakem: ERDEM MERTOĞLU, METİN CEBECİ, İSMAİL ERTUNÇ, TEKSEN EKER

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