Yomraspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Yomraspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Yomra İlçe Sahası Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDEM MERTOĞLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yomra İlçe Sahası
Yomraspor: Abdullah Nanim, Emre İşçiler, Zafer Ergün, Uğur Durmuş, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü, İsmail Karakaş
Teknik Direktör:
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Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Canlı, Yusuf Orhan, Hüseyin Çiray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Burak Aydın, Hüseyin Erol, Mümin Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör:
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Hakem: ERDEM MERTOĞLU, METİN CEBECİ, İSMAİL ERTUNÇ, TEKSEN EKER
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