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Hıfzı Kuruşa'dan Fatih Mert'e ziyaret
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HIFZI KURUŞA'DAN FATİH MERT'E ZİYARET

Hıfzı Kuruşa'dan Fatih Mert'e ziyaret

ŞENÇAM Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzı Kuruşa, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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ŞENÇAM Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzı Kuruşa, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete gelen Kuruşa, “Ankaramızın önemli markasına tüm şehir olarak destek olmalıyız. Sonuç olarak Ankaragücü hepimizin. Birlik olunursa camia zorlukları rahatlıkla aşar” ifadelerini kullandı. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Bahadır Özüşen, Fatih Mert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bahadır Özüşen, kendi albümünü hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Fatih Mert, ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür etti.
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