Fenerbahçe - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
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Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Yusuf Erdoğan, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Abdul Rahman Khalılı, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk
Teknik Direktör:
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Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, KUTLUHAN BİLGİÇ
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