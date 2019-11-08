﻿
Fenerbahçe - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

4458 Okunma

Fenerbahçe - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. Haftasında Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Yusuf Erdoğan, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Abdul Rahman Khalılı, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, KUTLUHAN BİLGİÇ

﻿

1
Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik
Kayserispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
Kasımpaşa - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Göztepe - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'ler
Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿