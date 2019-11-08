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CBL yeni sezonda Klasspor TV'de
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CBL YENİ SEZONDA KLASSPOR TV'DE

CBL yeni sezonda Klasspor TV'de

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi’nde 2019-2020 sezonunda oynanacak karşılaşmalar canlı olarak Klasspor TV’den yayınlanacak…

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 Türkiye’nin ilk internet spor televizyonu olarak faaliyet gösteren Klasspor TV, ekranlarını CBL Corporate Basketball League maçlarına açıyor. 24 Kasım’da başlayacak olan ve TBF hakemleri tarafından yönetilip ve  FIBA/TBF istatistik ekibinin görev yapacağı maçlar, pazar günleri TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 20 Ankara takımı mücadele edecek. 5 ay sürecek mücadele sonunda illerinde şampiyon ve ikinci olan takımlar, İzmir ve Bursa da düzenlenen diğer CBL liglerinin birinci ve ikincilerinin de katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecekler. Basketbolseverler CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi’ni Klasspor TV ekranlarından canlı takip edebilecek. CBL maçlarının canlı yayını ile birlikte hafta içinde akşam saatlerinde “ 5. Period-/pota arkası” adıyla bir de program da yayınlanacak. Canlı yayın konuklarının da katılacağı programlarda hem CBL Kurumlararası Basketbol Liglerinde hem de Türkiye Basketbol Liglerinde yaşanan gelişmeler hakkında haberler paylaşılacak.

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