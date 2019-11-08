İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 11. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Levent Ayçiçek, Joher Khadım Rassoul
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, BARAN ERASLAN, BERSAN DURAN, LÜTFULLAH ASLAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.