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İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 11. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 11. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Levent Ayçiçek, Joher Khadım Rassoul

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Teknik Direktör:

Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, BARAN ERASLAN, BERSAN DURAN, LÜTFULLAH ASLAN

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