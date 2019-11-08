Hacettepespor Klasspor Tv'ye kapılarını açtı

Klasspor TV, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde Hacettepespor ailesiyle keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

"Avni Okumuş: Hacettepespor, kolay lokma değil."

Haccettepespor Teknik Direktörü Avni Okumuş, Klasspor TV mikrofonlarına " Çalışmalarımız güzel gidiyor. İmkanlarımız iyi. Samsunspor güçlü bir takım ama; biz o sezon başındaki Hacettepespor değiliz. Biz Gençlerbirliği'nin alt yapısı olan bir takımız. Biz iyi bir takımız. Kolay lokma olduğumuzu kimse düşünmesin. Hacettepe felsefesi biraz gecikmeli olarak oturdu. " ifadelerini kullandı. Okumuş Klasspor TV muhabiri Mert Dokuzoğlu'nun Sarıyerspor maçıyla ilgili sorusunu ise " Mağlubiyet diye bir şey aklımızdan geçmezken sahada başka şeyler devreye girdi. Bize sahada haksızlık yapıldı. Yoksa yenilmezdik. Bizim hedeflerimiz hep yukarıya doğru." diye yanıtladı.

"Mustafa Seyhan: Hakem yüzünden doğrandık."

Hacettepespor Kaptanı Mustafa Seyhan, Klasspor TV'ye verdiği röportajda " Lige başladığımızdan bu yana iki hoca değiştirdik. İyi hazırlandık fakat;iyi başlayamadık. Avni hocadan sonra toparladık. Sarıyerspor ile oynadığımız 3 maç da skandaldı. Bu seneki maçta dağılmış bir Sarıyer varken hakem nasıl bu kararları verdi anlamış değilim. Hakem yüzünden doğrandık diyebilirim." dedi

Klasspor TV, mikrofonunu Hacettepesor futbolcularına da uzattı.

Futbolcu Ömer Alper Tatlısu: "Sarıyerspor maçı bizim için her açıdan kötüydü. İlk yarıdan böyle olacağı belliydi. İkinci yarıya çıktığımızdan beri hep aleyhimize işledi süreç." dedi.

Kaleci Burak Çapkınoğlu'da " Sarıyer maçına kadar gayet iyi gidiyorduk. Sarıyer maçı tamamen unutmamız gereken bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Geride bıraktık. Samsunspor maçına odaklıyız." ifadelerini kullandı.

Serdar Can Eralp, Klasspor TV mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı: "Samsun deplasmanı her zaman zordur. Ama takıma çok güveniyorum. Bence iyi bir skorla dönebiliriz.

Genç futbolcu Yağız Suat Bolat ise, " Samsunspor deplasmanı bizim için zor geçecek. Ama mücadeleyi bırakmamız gerekiyor. Biz genç bir takımız. Sarıyerspor maçındaki gibi olaylar bizi aşağı çekemez." açıklamasını yaptı.