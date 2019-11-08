Ankaragücü'ne büyük haksızlık yapıldı

Tecrübeli Teknik adam Celal Kıprızlı, MKE Ankaragücü'ne büyük haksızlık yapıldığını asıl borç batağında olan kulüplerin transfer yasağı almamasını eleştirdi. Kıprızlı, "Borç gırtlağa kadar gelmiş. 4 büyük takımın toplam borcu 14 Milyar TL'yı aşmış. Neyin temiz futbolundan bahsediliyor? Ankaragücü'ne haksızlık yapılıyor. Ankaragücü'ne transfer yasağı veriliyor borçtan ötürü. Diğer kulüplerin borcu yok mu? Ankaragücü'nün 40 Milyon dolar borcu var yani 240 Milyon lira. Diğer kulüpler Bankalar Birliği ile anlaşma yapıyorlar, Ankaragücü'nün borcu yapılandırılmıyor. Ayrım yapmayın. İngiltere'de yaşanan faciadan sonra 5 yıl Avrupa kupalarına katılmadılar. Biz de merdiven boşlukları dolu oluyor büyük maçlarda. Anadolu maçlarında tribün boş oluyor, büyük takımlar gelince satdyum dolu oluyor. Bunun nedeni ne? Protokolde eşofmanlı kişiler var, almayın onları protokole" değerlendirmelerinde bulundu.