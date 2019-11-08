Celal Kıprızlı Diplomasız Antrenörleri eleştirdi

Diplomayı alan antrenör olduğunu zannediyor

Tecrübeli teknik direktör Celal Kıprızlı, diploma alan kişinin kendisini kolay biçimde antrenör zannettiğini belirterek, "Diplomayı alan antrenör olduğunu zannediyor. Maçlara gideceksin, panellere katılacaksın. Seminerlerde antrenör görmüyorum ben ya. Biraz futboldan anlayan antrenör olduğunu zannediyor, bir kart veriyorlar bu bizim adamımız diyorlar. Kulüp başkanları da buna engel olamıyor, çıkar ilişkisi var çünkü. 126 tane profesyonel takım var ve Süper Lig dahil bu şekilde antrenörlük yapılıyor. Ben tüm maçlara gidiyorum, kimi kandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yöneticiler işi bilmiyor

Kıprızlı yöneticilerin yönetme konusunda bilgisiz olduklarını ifade etti. Kıprızlı, "Biz bu işi bilmiyor muyuz, yönetenler çok mu iyi biliyor. Yöneticiler işi bilmiyor. Koltuklar kimseye kalıcı değil. Antrenör arkadaşlarımız sessiz kalıyor, lisanslarını veriyor başkalarına antrenörler. Zamanında B lisansı aldığımda eşimin bileziklerini bozdurup gittim kursa. O lisanslar alınana kadar ne emekler veriliyor. 2010 yılında Pro lisansı yenilemek için 7,5 bin lira para verdik. Eğitimin başında eğitimci olmayan kişiler var" açıklamalarını sarfetti.

Kıprızlı'dan antrenörlere lisansınızı vermeyin uyarısı

Pro lisanslı Teknik adam Celal Kıprızlı, lisans sahibi olmayan antrenörlerin önemli takımlarda görev yaptığını eleştirdi. Kıprızlı, "Divan başkanlığı yaptım. Divan başkanıyken söyledim, arkadaşlar lisanslarını vermeyin, alanlar almayın. Aç mezarı yok. Kimse açlığından ölmüyor. Diplomasını veriyor, bahane üretiyorlar. Benden de istiyorlar, vermem asla. Ben yıllarımı vermişim diplomamı vermem. En büyük suçlu TFF. TFF, müfettiş tutacak. TFF'ye sesleniyorum beni müfettiş tut, 1 Lira para istemiyorum. Kimler lisansını veriyor, tespit edeyim. Antrenörlük ayağa mı düştü bu kadar. Yanlış bilmiyorsam Göztepe'de İlhan Palut hocanın pro lisansı yok ve bu Süper Lig'de oluyor. Karagümrük, Osmanlıspor, Keçiörengücü, Balıkesirspor'un hocalarının lisansı yetersiz" tespitinde bulundu.