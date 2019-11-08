Anlamlı günde anlamlı hareket...

10 Kasım 20:00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Ankara derbisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine destek için salondaki her seyirci adına 1 fidan bağışlanacak.
Basketbol Süper Ligi'nin 7'inci haftasında oynanacak Türk Telekom - OGM Ormanspor maçını izleyecek olan tüm seyirciler geleceğe nefes olacak...
Karşılaşma TİVİBU Spor 2'den canlı yayınlanacak.
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