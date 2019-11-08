Abidin Doğan sosyal medyadan açıklama yaptı

İşte o açıklamalar...

"31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulundan sonra bazı internet haber sitelerinde şahsım üzerinden Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek takip etmekteyim.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul günü MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nü yönetmeye talip olup, Ankaragücü camiasının saygın isimleri ile istişarelerde bulunarak, liste oluşturdum. Bu kararı alırken hiçbir siyasi iradeden destek istemedim. İş insanıyım, Ankaralıyım ve Ankaragüçlüyüm. Kulübümüzün hak ettiği yerlere gelebilmesi için yönetime talip olma adına yaptığım çalışmalara farklı anlamlar yükleyip ismim üzerinden özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız adına yorumlar yapılmasını doğru ve ahlaki bulmuyorum!

MKE Ankaragücü Spor Kulübünü yönetmeye talip olmak her delegenin yasal ve demokratik hakkıdır. Sonuçta bu bir bayrak ve hizmet yarışıdır. Seçim sürecinde delegelerle istişarelerde bulunulup destek istemekte son derece doğal haktır.

Unutulmaması gereken bir gerçek var o da Sayın Mehmet Yiğiner’in 31 Ekim 2019’a kadar başkan olduğu gerçeğidir. Kulüp Başkanı ile görüşüp istişarelerde bulunmak normal bir davranıştır. Nitekim Seçimli Olağanüstü Genel Kurulda oylanan Sayın Başkan Fatih Mert ve arkadaşları da Sayın Mehmet Yiğiner ile defalarca istişarelerde bulunmuşlardır. Bunu Genel Kurul salonunda Sayın Mehmet Yiğiner’de dile getirmiş ve delegelere hitaben yaptığı konuşmasında,”Bu liste burada seçime girecek. Söz verdiğimiz gibi bu arkadaşları bu salonda seçeceğiz” demiştir.

Burada asıl üstünde durulması gereken konu benim liste hazırlığımdan ziyade ‘Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’ olmuş mu yoksa hazırlanan liste delegelere yönelik yapılan konuşmalarla mesajlar verilip oylanmış mıdır?

Ankaragücü, Ankara’nın en büyük marka değeridir. Ankaragücü bizim sevdamızdır.

Ankaragücü adına yapılan her olumlu çalışmayı takdir eder, yapılan olumsuzlukları da uygun bir dille ikaz ederiz.

Ankaragücü’nün başarısı bizleri mutlu eder, Ankaragücü’nü iyi yerlere getirenleri de taktir eder, teşekkür etmesini de biliriz. Her şey Ankaragücü için.

Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.

Abidin Doğan

MKE Ankaragücü taraftarı"