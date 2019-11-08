Cavcav: Takımımıza inancımız tam

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu:

İşte o açıklamalar...

"Hamza Hamzaoğlu ile yeni bir başlangıç yaptık. Hamza hocamız sadece bir günlük ter antrenmanının ardından maça çıktı. İ.H Konyaspor karşısında hocamızın yönetiminde çıktığımız ilk maçta oyundan kopmadan sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Mücadelemiz ve inadımızın sonucunda da 1 puan aldık.

Ligde yarın İ.M Kayserispor ile önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz, geçen hafta Fenerbahçe gibi bir rakibi yendi. Moralli olacaklardır. Ama bizim artık rakip seçme, rakip beğenme gibi bir durumumuz kalmadı. Her maçı kazanmak, her rakibi yenmek için sahada olacağız.

Takımımıza inancımız tam. Bir haftalık süreçte, hocamızın takıma yaklaşımı, futbolcularımızın da hocayla iletişimi ve yakınlığı bizi çok mutlu etti.

Zaman kaybına da puan kaybına da toleransımız yok. Futbolcularla yaptığım görüşmelerde onlarda da bu inancı görmek beni çok mutlu etti. Moralleri son derece yerinde. İç sahada alacağımız galibiyetle yeniden hakikatli bir başlangıç yapabiliriz. Ben takımıma da hocamıza da güveniyorum.

Taraftarımızın talebi doğrultusunda bilet fiyatlarında da güncellemeye gittik. Onların da bu indirime kayıtsız kalmayıp stadı olabildiğince dolduracaklarına ve kırmızı-siyahlı futbolcuları bu önemli karşılaşmada sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyorum. "