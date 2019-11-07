Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ziyaret

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ve Şube Müdürleri, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile MKE Ankaragücü’nün her konuda ortak hareket edeceğini belirten İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, “MKE Ankaragücü için üzerimize düşeni yapacağız. Tekrar hayırlı olsun, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Fatih Mert’e içinde Osmanlı Oku bulunan bir tablo hediye etti.
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