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TSYD'den Ankaragücü'ne ziyaret
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TSYD'DEN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

TSYD'den Ankaragücü'ne ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimi, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile bir araya geldi.

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 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, başkentin Süper Lig temsilcileri Gençlerbirliği ziyaretinin ardından MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına yeni seçilen Fatih Mert, TSYD yönetimini MKE Ankaragücü'nün Beştepe'deki Tesislerin'nde makamında ağırladı. TSYD yönetimi ziyarette Fatih Mert'e yeni görevinde başarı diledi. MKE Ankaragücü'nde bir dönem kulüp basın sözcülüğü yapan Fatih Mert de TSYD'ye verdiği destek ve başarı dilekleri için teşekkür etti. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Şube Genel Sekreteri Altan Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri Buğra Ersavaş, Çağlar Sansar, Dernek İdari Direktörü Figen Asiler ve MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi.
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