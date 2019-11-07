TSYD'den Gençlerbirliği'ne ziyaret

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Şube Genel Sekreteri Altan Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri Buğra Ersavaş, Çağlar Sansar, Dernek İdari Direktörü Figen Asiler'den oluşan TSYD yönetim kurulu ; önce Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başkent ekibinde göreve yeni başlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile bir araya geldi. Antrenman öncesinde tecrübeli teknik adama kırmızı-siyah çiçek takdim eden TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, ayrıca başarı dileklerini iletti. Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve TSYD'nin Ankara sporu için önemine dikkati çeken Doğru, dernek olarak başkent temsilcilerinin yanında olduklarını vurguladı. TSYD yönetimine ziyaret için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu da futbol kulüplerinin başarısında basının katkısına vurgu yaptı.
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