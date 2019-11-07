﻿
TSYD'den Gençlerbirliği'ne ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

TSYD'DEN GENÇLERBİRLİĞİ'NE ZİYARET

TSYD'den Gençlerbirliği'ne ziyaret

 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimi, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile bir araya geldi.

448 Okunma

 
 TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Şube Genel Sekreteri Altan Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri Buğra Ersavaş, Çağlar Sansar, Dernek İdari Direktörü Figen Asiler'den oluşan TSYD yönetim kurulu ; önce Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başkent ekibinde göreve yeni başlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile bir araya geldi. Antrenman öncesinde tecrübeli teknik adama kırmızı-siyah çiçek takdim eden TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, ayrıca başarı dileklerini iletti. Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve TSYD'nin Ankara sporu için önemine dikkati çeken Doğru, dernek olarak başkent temsilcilerinin yanında olduklarını vurguladı. TSYD yönetimine ziyaret için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu da futbol kulüplerinin başarısında basının katkısına vurgu yaptı. 

 

1
Gençlerbirliği haberleri artık cep telefonunuzda...
Gençlerbirliği maçları C Blok'ta değerlendirildi
Bilet fiyatlarında indirime gidildi
1
Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
Tartışılan hakem Gençlerbirliği maçına verildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿