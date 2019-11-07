Meriç Enercan'dan tarihi çağrı!

Kemal Atatürk imzası olan formayla sahada olunmalı
Deneyimli gazeteci Meriç Enercan, Güçlü Yorum programında 10 Kasım tarihinde Ankaragücü'nün sahaya Kemal Atatürk imzalı formayla çıkmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Geçen sene bunu yaptılar. 10 Kasım'da Ankaragücü takımı göğsünde Kemal Atatürk imzası olan formayla çıkmak zorunda. Sahaya ayrıca "Sonsuza Kadar" yazılı pankartla çıkmak zorunda. Ben önerdim diye yapmak zorunda değil yönetim ama İmalat-ı Harbiye Atatürk'e ve bu ülkenin kurulmasına destek veren en önemli kurumlardan biri. Şimdi ki adıyla MKE kurumu. Büyükşehir reklamı 1 maçta konulmaz halledilir, geçen sene en çok satılan ürün o aynı zamanda. Bakalım, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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