Mansur Yavaş 1 haftada Ankaragücü'nü unuttu!

Duayen gazeteci Meriç Enercan ve Klasspor genel yayın yönetmeni Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum programında dün önemli konulara değinildi. Kongre sürecinde yaşananların ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrının masaya yatırıldığı bölümde Atlas önemli detayları paylaştı.

İşte o bölümde konuşulanlar

Kongreden bu yana geçen süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi enteresan bir tavır sergiledi. Mansur Yavaş kongre gününden bu yana ortadan kayboldu. Koşulsuz, şartsız Ankaragücü’ne destek olacağını açıklayan Mansur Yavaş yeni yönetim sonrası sessizliğe büründü. Aylin Nazlıaka da maça geldiğinde mikrofonlardan uzak durdu.

Geçtiğimiz hafta program sırasında Mehmet Yiğiner ile Mansur Yavaş ekibi arasında bir görüşme olmuş. Yavaş ekibinin talebi Yiğiner’in delegeleri serbest bırakması durumunda kendilerinin de liste çıkaracağı konusunda. Abidin Doğan’ın açıklamaları da bu iddiaları doğruluyor. İlk başta “Mansur Yavaş hiçbir adayı istemiyor” söylemi olmuştu. Yani Mansur Yavaş bu süreçte kendi adayını çıkarmış. Bu açıklama yalanlanmadı. Mehmet başkan da bu liste çalışmalarına bir manada yol vermiş. Eski basın sözcüsü Tuna Yılmaz’ın delegeleri aradığı, oy istediği, yönetime alacağım sözleri Mehmet Yiğiner tarafından yalanlamış ana kaynağından kesilmemiş. Kongrede ortalık karışınca Yiğiner’in kürsüden “Pişmiş aşa su katılmaz, Fatih Mert ve ekibi seçilecek” denmesi üzerine Abidin Doğan listeyi divana sunmamış. Bunu da kendi açıklamalarından görebiliyoruz.

Abidin Doğan kim? Danışman mı destekçi mi belli değil. Ama Mansur Yavaş’a çok yakın olduğu bilinen bir isim.

SADECE MANSUR YAVAŞ DEĞİL FETHİ YAŞAR DA ALPER TAŞDELEN DE ORTADA YOK

Mehmet başkan böyle bir söz vermiş olabilir, kırgınlık olabilir. Ancak konuya taraf olmayacağını söyleyen Mansur Yavaş geçen 6 günde bir tebrik mesajı yayınlamadı, yeni yönetimi aramadı, Fatih Mert tarafından maç daveti iletilse de maça gelmemiş. Daha önceki maçlardan önce sosyal medya hesaplarından takıma başarılar dileyen Mansur Yavaş, Gaziantep maçı öncesi bir paylaşımda bulunmamış. Sadece kendi değil Fethi Yaşar da Alper Taşdelen de ne aramış, ne maça gelmiş, ne tebrik etmiş. Mansur Yavaş seçim vaatlerinde Ankaragücü konuşup, şampiyonlar liginden bahsederken “Benim desteklediğim bir yönetim olursa” demedi. Hatta yönetim konularına müdahil olmayacağını belirtti. Ama şimdi kendi destekledikleri aday olmadı diye Ankaragücü’ne küstü ise bu durum sorgulanmalı.

Fatih Mert ve yönetiminin iktidar siyasetine yakın olduğu için böyle bir tavır sergilendiyse Mehmet Yiğiner de kendi mahalllerinden değildi. Özhaseki ile birlikte seçim meydanlarında dolaştı, aleni olarak destekledi. Artık Mehmet Yiğiner yok. Yeni bir yönetim, yeni bir heyecan var. Ama Ankara siyasetinin CHP kanadı anlam verilemeyen bir tavır sergiliyor. AKP tarafından da tek maça gelen Mamak Belediye başkanı idi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE FORMA SPONSORU OLMAMIŞ!

Mansur Yavaş göreve geldiğinden bu yana Ankaragücü’ne ciddi bir para gelmemiş. Forma sponsoru oldu dendi ama öyle bir sözleşme de imzalanmamış. Mehmet Yiğiner’in geçen sene MKE’ye yaptığı gibi emrivaki bir durum da yok ortada. Yazılı olmasa da sözlü bir anlaşma olmuş ki Mansur Yavaş da belediye hesapları da sponsor olduk diye fotoğrafları gururla paylaştılar. Bu gerçekten ilginç bir durum.

MELİH GÖKÇEK OLSAYDI!

Biz bu durumu açıklamadan önce öğrenmeye çalıştık. Bizim sormamızın üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen bir gelişme olmadı. Şu durum Melih Gökçek zamanında olsaydı garip gelmezdi. Ancak bunun yanlış olduğunu söyleyen bir insan da böyle davranıyorsa bu gariptir ve sorgulanır. Mansur Yavaş’ın Ankaragücü’ne neden tavır gösterdiğini açıklaması öyle bir tavır yoksa da bu durumu düzeltmesi gerekir.