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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara amatör futboluna dair her şey bu akşam Klasspor TV'de:

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Amatör sporun sesi Spor Ankara, Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu sunumuyla bu akşam Klasspor TV'de.
Kaçırmayın.

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