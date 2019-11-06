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Keçiörengücü'nün rakibi belli oldu
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KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN RAKİBİ BELLİ OLDU

Keçiörengücü'nün rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekim töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp yetkilileri ve medya mensupları katıldı.

Kupada 5. tur maçları çift ayaklı sistemde oynanacak. Keçiörengücü, BTC Turk Yeni Malatyaspor ile eşleşti. 3-4-5 Aralık 2019 tarihlerinde ilk maçlar, 17-18-19 Aralık 2019 tarihlerinde ise rövanş maçları oynanacak. İlk maç Malatya'da, ikinci maç ise Aktepe'de oynanacak. 
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