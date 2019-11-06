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Gençlerbirliği haberleri artık cep telefonunuzda...
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GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ ARTIK CEP TELEFONUNUZDA...

Gençlerbirliği haberleri artık cep telefonunuzda...

Gençlerbirliği haberleriniz artık cep telefonunuzda gelecek...

483 Okunma

Klasspor'dan bir ilk daha...

Artık Gençlerbirliği ile ilgili tüm gelişmeler, canlı yayınlar, haberler, maç bilgileri ve kritikler anında cep telefonunuza gelecek.

Aşağıdaki linke tıklayıp Whatsapp grubumuza dahil olun, ilk öğrenen siz olun.

Sadece Klasspor yöneticilerinin gönderilerinin paylaşılacağı grupta bir tartışma platformu olmayacak, grupların lüzumsuz bildirimleri sizi yormayacak.

Tek yapmanız gereken linke tıklayıp gruba katılmak.

Hepinizi bekliyoruz...

GENÇLERBİRLİĞİ - KLASSPOR WHATSAPP GRUBUNA KATILMAK İÇİN CEP TELEFONUNUZDAN BURAYA TIKLAYINIZ...
Gençlerbirliği maçları C Blok'ta değerlendirildi
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MUSTAFA TANRIVERDİ
6 Kasım 201919:02
Linke tıklıyorum ama bir türlü giriş yapamıyorum.
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