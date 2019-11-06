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Ankaragücü haberleri artık cep telefonunuzda...
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ANKARAGÜCÜ HABERLERİ ARTIK CEP TELEFONUNUZDA...

Ankaragücü haberleri artık cep telefonunuzda...

Ankaragücü haberleriniz artık cep telefonunuzda gelecek...

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Klasspor'dan bir ilk daha...

Artık Ankaragücü ile ilgili tüm gelişmeler, canlı yayınlar, haberler, maç bilgileri ve kritikler anında cep telefonunuza gelecek.

Aşağıdaki linke tıklayıp Whatsapp grubumuza dahil olun, ilk öğrenen siz olun.

Sadece Klasspor yöneticilerinin gönderilerinin paylaşılacağı grupta bir tartışma platformu olmayacak, grupların lüzumsuz bildirimleri sizi yormayacak.

Tek yapmanız gereken linke tıklayıp gruba katılmak.

Hepinizi bekliyoruz...

ANKARAGÜCÜ - KLASSPOR WHATSAPP GRUBUNA KATILMAK İÇİN CEP TELEFONUNUZDAN BURAYA TIKLAYINIZ...
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