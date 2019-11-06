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Gençlerbirliği maçları C Blok'ta değerlendirildi
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GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARI C BLOK'TA DEĞERLENDİRİLDİ

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Konyaspor deplasmanı değerlendirildi ve oynanacak Kayserispor maçı masaya yatırıldı.

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 Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok'ta bu hafta ayağının tozuyla takımını deplasmanda oynatan Hamza Hamzaoğlu'nun çalışması değerlendirildi. Tek antrenmanla ve aynı kadroda yapılan küçük değişikliklerle Konyaspor deplasmanına çıkıp takımın başında duran Hamzaoğlu'nun hamlelerinin değerlendirildiği programda Hamzaoğlu'nun maç sonu açıklamalarına yer verilerek transferden ziyade kadrodaki oyuncuları kazanma  hedefine değinildi. Konyaspor maçında futbolcuların sahada son ana kadar mücadele ettiğini söyleyen Kocabıyık, Fabricio'nun milli takım arasından sonra ekibe katılıp maçlarda görebileceğimizin de sinyalini verdi.  

Diallo'nun oynayabilecek durumda olduğunu; fakat istekli olmadığını belirten Özhan Yüksel, kazanılacak bir oyuncu varsa, bunun Mats olduğunu ifade etti. Maç analizlerinin yapıldığı ve istatistiklerin ekrana yansıdığı programda Yüksel ikinci yarı hücumcu bir değişikliğe gidildiğini söyleyerek Nadir - Berat değişikliğinin riskli olduğuna dikkat çekti. 

 Kayserispor maçının kazanılması gereken bir maç olduğunu söyleyen Yüksel, Fenerbahçe'nin puan kaybedince Gençlerbirliği'nin yenilmediği ve Fenerbahçe'nin yendiklerini Gençlerbirliği'nin yenemediği tespitinde bulundu. 

 Program sonunda Tanıl Bora'nın genişletilmiş "Ankara Rüzgarı" kitabının tanıtımı da yapıldı.

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