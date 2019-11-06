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Bilet fiyatlarında indirime gidildi
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BİLET FİYATLARINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Bilet fiyatlarında indirime gidildi

Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav’ın talimatıyla İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.

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Satışa çıkmadan yapılan bu değişiklik sonrası karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde olacak:

Kale Arkası Tribün: 10 TL
Maraton Tribün: 20 TL
Kapalı Tribün: 30 TL
VIP Tribün: 100 TL
Misafir Tribün: 10 TL

Biletler bugün saat 15.00’te satışa çıkacak.

 

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