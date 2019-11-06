Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik

FENERBAHÇE’NİN YENDİKLERİNİ GENÇLERBİRLİĞİ YENEMİYOR
FENERBAHÇE’NİN KAZANDIĞI MAÇLAR
Fenerbahçe: 5 Gaziantepspor FK: 0
Gaziantep FK: 4 Gençlerbirliği: 1
Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 2
Gençlerbirliği: 1 Başakşehir: 2
Fenerbahçe: 2 Ankaragücü: 1
Ankaragücü: 2 Gençlerbirliği: 1
Denizlispor: 1 Fenerbahçe: 2
Gençlerbirliği: 0 Denizlispor: 2
Fenerbahçe: 5 Konyaspor: 1
Konyaspor: 1 Gençlerbirliği: 1
FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE GENÇLERBİRLİĞİ YENİLMİYOR
FENERBAHÇE’NİN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR
Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 2 Gençlerbirliğİ: 2
Alanyaspor: 3 Fenerbahçe: 1
Gençlerbirliği: 1 Alanyaspor: 1
Galatasaray: 0 Fenerbahçe: 0
Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 0
Fenerbahçe: 0 Antalyaspor: 1
Antalyaspor: 0 Gençlerbirliği: 6
Kayserispor: 1 Fenerbahçe: 0
Gençlerbirliği - Kayserispor ?
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