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Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik

Gençlerbirliği, Cemil Usta sezonu'nda fikstürde Fenerbahçe'yi takip ediyor. Şaşırtan bir istatistik meydana geldi, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği takımlara Gençlerbirliği kaybetmiyor.

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FENERBAHÇE’NİN YENDİKLERİNİ GENÇLERBİRLİĞİ YENEMİYOR

FENERBAHÇE’NİN KAZANDIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe: 5  Gaziantepspor FK: 0
Gaziantep FK: 4  Gençlerbirliği: 1

Başakşehir: 1  Fenerbahçe: 2
Gençlerbirliği: 1  Başakşehir: 2

Fenerbahçe: 2 Ankaragücü: 1
Ankaragücü: 2  Gençlerbirliği: 1

Denizlispor: 1  Fenerbahçe: 2
Gençlerbirliği: 0  Denizlispor: 2

Fenerbahçe: 5  Konyaspor: 1
Konyaspor: 1  Gençlerbirliği: 1

FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE GENÇLERBİRLİĞİ YENİLMİYOR

FENERBAHÇE’NİN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR

Fenerbahçe: 1  Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 2  Gençlerbirliğİ: 2

Alanyaspor: 3 Fenerbahçe: 1
Gençlerbirliği: 1  Alanyaspor: 1

Galatasaray: 0  Fenerbahçe: 0
Gençlerbirliği: 0  Galatasaray: 0

Fenerbahçe: 0  Antalyaspor: 1
Antalyaspor: 0  Gençlerbirliği: 6

Kayserispor: 1  Fenerbahçe: 0
Gençlerbirliği - Kayserispor  ? 

 
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Lakers Donlu Adam
6 Kasım 201918:23
Güzel istatistik yakalanmış. Tebrik ediyoruz. Güzel sonuçlar gelir umarız.
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