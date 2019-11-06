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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

Gençlerbirliği, hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor ile hayati öneme sahip bir maça çıkacak. Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

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Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra geniş alanda top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman son bölümdeki dar alanda taktik çift kale maç ile noktalandı.

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