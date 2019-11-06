Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

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Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra geniş alanda top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman son bölümdeki dar alanda taktik çift kale maç ile noktalandı.