Tartışılan hakem Gençlerbirliği maçına verildi

9 Kasım Cumartesi 15:00'da oynanacak Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Ali Şansalan, başkent takımlarının en son golsüz berabere sonuçlanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında düdük çalmıştı. Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum, Yasin Kol yardımcılıkları üstlenecek. Hüseyin Göçek VAR hakemi olarak görev yapacak. Sarper Barış Saka ise Asistan video yardımcı hakem olarak karşılaşmada yer alacak.
10 Kasım Pazar 19:00'da oynanacak Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçında ise Zorbay Küçük görev alacak. Yardımcılıkları ise Mustafa Savranlar, Bilal Gölen, Ferhan Kestanlıoğlu üstlenecek. Fırat Aydınus karşılaşmanın VAR hakemi, asistan video yardımcı hakemliği ise Mert Güzenge yapacak.
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