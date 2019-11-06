Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

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MKE Ankaragücü, kendi evinde oynadığı Gaziantep maçında neden mağlup oldu? Maçta Hatalı pozisyonlar nelerdi? Gollük hatalar oldu mu? Yönetim değişikliğiyle Ankaragücü, şanssızlığını kırabilecekmi? MKE Ankaragücü Başakşehir Medipol Başakşehir FK deplasmanından puanla dönebilir mi? Ankaragücü'ne dair merak edilen her şey Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da bu akşam 20:00'da. Kaçırmayın.

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