Alt Ligler Ankara takımlarını değerlendirdi

Hacettepespor, hakem tarafından doğrandı

Alt ligler programında Hacettepe maçında hakemin yanlı yönetimi eleştirildi. Hacettepespor maçıyla ilgili, "Hakem ilk yarıdan ağırlığını koymaya çalıştı, ne olduysa 2. yarı oldu. Hacettepe'ye 4 kırmızı kart gösterildi. Resmen kasti biçimde hakem tarafından doğrandı Ankara takımı. 55. dakikadan sonra rakibin maçı çevireceği belli oldu. 82. dakikaya kadar da Hacettepespor dayandı yine de. Alim Harlak isimli futbolcunun 4. golü etik olmadı, duran Hacettepe'li futbolcuların yanından yürüyerek gol attı. Maçların yayın hakları olsa alt liglerde ki haksızlıklar azalır. Hafta sonu 25 puanlı Samsunspor'a karşı deplasmanda oynayacak Hacettepe, gerçekten zor bir maç. Eksiklikler de var, ama Hacettepe genç futbolculardan kurulu bir takım ve oradan çıkarılacak 1 puan çok önemli" ifadeleri kullanıldı.

BAKspor'un zemini sıkıntılı

Bakspor'un rakibine yenildiği ve bu hafta da yine kendi puanına yakın rakibiyle oynayacağına işaret edilerek, "Zor bir Amed deplasmanından puansız döndü Bakspor. Aleyhte çalınan penaltı doğru. Ama penaltı olmasa maçta gol olmayacak bir karşılaşma idi. 1. dakikada gelen gol ile demoralize oldu Bakspor. İyi bir takım ama maçı çevirmede sıkıntıları var. Ostim stadyumuna da bakılmalı, kış mevsimi daha gelmeden zeminde büyük sıkıntılar oluştu. Kırklareli ile hafta sonu oynanacak ve yine kendi rakibiyle oynayacak Bakspor. 10 puanda rakip ve kupada Ankaragücü'nü eledi" açıklamaları yapıldı.

Ankara Demirspor hava koşullarına yenildi

Programda, Ankara Demirspor'un Bayburt'ta saha koşullarına mağlup olduğuna dikkat çekildi, "Bayburt'ta kar vardı. Saha ve hava koşulları çok zorluydu ve Ankara Demirspor adına bu mağlubiyet üzerine fazla konuşulmamamsı lazım. 4 maçlık galibiyet serisi noktalandı, zaten bir yerde bitecekti. Penaltı kaçırdı başkent ekibi. Bu hafta iç sahada 8 puanlı Elazığspor ile oyanayacak Ankara Demirspor. Elazığ, ligde kötü durumda. Demirspor iç sahada çok iyi oynayan bir ekip ve net bir galibiyet bekliyorum" denildi.

Etimesgut Belediyespor yeni hocasıyla kazandı

Adnan Şentürk hocanın görevden ayrılmasının ardından yeni hocasıyla ilk maçını kazanan Etimesgut Belediyespor ile ilgili, "Eyüpspor mağlup edildi ve 14 puana yükseldi Etimesgut. Adnan hoca ile de beraberlik serisi vardı. Bu galibiyet bir nefes aldırttı. Hafta sonu Kastamonuspor ile iç sahada oynanacak, rakip ligin en çok gol atan takımlarından ve son 5 maçta 4 galibiyet aldı. Tek mağlubiyetini Ankara Demirspor'a karşı 2 hafta önce aldılar. Artık seri galibiyetler ile play-off sıralamasına yaklaşmalı Etimesgut Belediyespor" ifadeleri kullanıldı.

Çankaya FK'dan sürpriz galibiyet

2. sırada bulunan Artvin Hopaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Çankaya FK'nın konuşulduğu programda, "Salih Sarıkaya maçın yıldızıydı. Hem ofansif hem defansif yönü kuvvetli bir oyun oynadı. Ahmet Eren de maçta öne çıkan isimlerdendi. Çankaya, net bir galibiyet aldı, oyunu çirkinleştirmedi. Ligin güçlü ekiplerinden Artvin mağlup edildi. Maçın başından sonuna maçı isteyen bir ekip vardı. Tokatspor maçında ise rakip 3 puanda. İç sahada tüm maçlarını kaybetti. Son 5 maçın 3'ünü kaybetti. İç sahada kötü olan bir Tokatspor'a karşı formda Çankaya rahat kazanır. İlker Erdem ile de yollar ayrıldı, büyük ihtimalle birkaç güne yeni teknik adam belli olacak" açıklamaları yapıldı.

Altındağ Belediyespor'da yönetimsel sıkıntılar var

Yönetimsel sıkıntıların hala çözülemediği dikkati çekilen Altındağ Belediyespor'da, "Son 5 maçın 4'ü keybedildi. Sezon başlarında 3'üncü sıraya yükselen bir Altındağ Belediyespor, son 7-8 maçtır bir yönetimsel sıkıntı içinde. Pazarspor'a karşı gol düellosu şeklinde geçen maç 3-4 kaybedildi ve bunun gibi senaryoyu daha önce defalarca gördük bu sezon. Osmaniyespor ile deplasmanda oynayacak Altındağ Belediyespor, rakip formda değil ve Gençlerbirliği kupa maçında gördük ki çok iyi bir takıma sahip değiller" ifadelerine yer verildi.