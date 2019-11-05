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PFDK'nin Gençlerbirliği kararı
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PFDK'NİN GENÇLERBİRLİĞİ KARARI

PFDK'nin Gençlerbirliği kararı

İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.11.2019 tarih ve 24 sayılı toplantısında Ankara takımları ile ilgili konularda almış olduğu kararlar ...

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 PFDK bugün gerçekleşen toplantısında Gençlerbirliği ve Başkent Akademi FK takımları ile ilgili almış olduğu kararlar şöyle:

 "BAŞKENT AKADEMİ FK'nın, 31.10.2019 tarihinde oynanan BAŞKENT AKADEMİ FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,....

...GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü hakkında, 30.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ESENLER EROKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."
 
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