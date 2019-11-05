Metin Diyadin cezasını tamamladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'i müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç men ve 46 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı. Tecrübeli teknik adam, Sivasspor-Beşiktaş-Rizespor-Kırklarelispor-Gaziantep FK maçlarında cezasını tamamladı ve Pazar günü oynanacak Başakşehir maçında kulübedeki yerini alacak.
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