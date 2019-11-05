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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok bugün Klasspor TV 'de.

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Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu ayağının tozuyla Konyaspor maçına çıktı...
Kırmızı-siyahlılar Hamzaoğlu ile düzlüğe çıkabilecek mi ?
Konyaspor maçının analizi, ve gelecek haftalara bakış...
Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de...
Kaçırmayın...

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PFDK'nin Gençlerbirliği kararı
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
TED Ankara Kolejliler 84 - 61 TAC NEF
1
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamaları
Candeias'tan maç sonu açıklaması
Gençlerbirliği'nden hayati 1 puan
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