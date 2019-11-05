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Fatih Mert'ten "başaracağız" mesajı
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FATİH MERT'TEN "BAŞARACAĞIZ" MESAJI

Fatih Mert'ten "başaracağız" mesajı

Fatih Mert, Gaziantep FK'ye 1 - 0 mağlup olunan maçın sonunda twitter hesabından "başaracağız" mesajını iletti.

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 MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Camiamızda oluşan bu güzel havayı galibiyetle başlayarak çok daha yukarılara taşımak isterdik ama olmadı. Kusura bakmayın. Önümüzde gidecek yolumuz var. Ümitvar olmak zorundayız. Motive olup önümüzdeki maça hazırlanacağız. İnşallah Başaracağız. Allah ' a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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