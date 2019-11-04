Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar

"Hayrettin Aksoy: Oyunun hakkı bu değildi."
Süper Lig’in 10’uncu haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gaziantep FK maçından 1 – 2 mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü’nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy, maç sonunda gerçekleşen basın açıklamasında : “Bu maçta iki Ankaragücü vardı. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı iyi oynadık. Bizi üzen taraf, oyunun hakkının bu skor olmaması. Galip ayrılmalıydık. İkinci yarı futbolcularımız özverili oynadı. Golü bulamayınca mağlup ayrıldık, üzgünüz.” ifadelerini kullandı.
"Marius: Fiziki olarak rakip takımdan daha iyi değildik."
MKE Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup eden Gaziantep FK teknik direktörü Marius, maç sonunda gerçekleşen basın açıklamasında : “Çok önemli bir 3 puan kazandık. Haketmediğimiz bir maçtı. Bazen futbol bu tür sonuçlar doğurabiliyor. Fiziki olarak rakip takımdan iyi değildik. Kadromuzu güncelleyemedim. Yeterli derinliğe sahip değilim. Son dakikada attığımız golle kazandık. Takım çok az rahatladı. Cumartesi oynayacağımız Galatasaray maçına odaklandık."dedi.
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