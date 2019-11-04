Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Klasspor Tv'ye konuştu

MURAT KÖSE: ANKARALIYIM, ANGARA BEBESİYİM, ANKARAGÜÇLÜYÜM

Bugüne kadar görev yapmış tüm yöneticilere ve Mehmet Yiğiner’e teşekkürlerini ileten Murat Köse “Güzel bir kongre oldu. Fatih Mert ve yönetimini tebrik ediyorum. Ankaramıza hayırlı olsun diliyorum. Ben Ankaralıyım, Angaralıyım, Ankara bebesiyim, Ankaragüçlüyüm. Ankaragücü’nü seviyoruz ve destekliyoruz. Bugün kulübe giderek de hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Ankara’da ki bütün takımlar bizim takımımız ancak Ankaragücü’nün yeri bizde ayrı. Ankaragücü’nün başarılı olması Ankara’mıza gurur verecektir. Bütün gücümüzle yönetim farketmeden Ankaragücü’müzün yanında olacağız. Ankara'nın marka değeri olan Ankaragücü’nün sahada olması ve şehrimizi temsil etmesi” olduğunu söyledi.