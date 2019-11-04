Cengiz Topel Yıldırım, yeni yönetime güveniyor

CENGİZ TOPEL YILDIRIM, FATİH MERT VE YÖNETİMİNE GÜVENİYOR…

Ankaragücü başkanı Fatih Mert’in daveti ile stada gelen Ankaragücü eski başkanı Cengiz Topel Yıldırım, yeni yönetime inandığını ve güvendiğini söyledi.

Ankaragücü’nde yeni bir başlangıcın olduğunu belirten Yıldırım “İyi günler olacak. Arkadaşlarımızı tanıyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz. Ankaragücü için güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Biz de onların yanında olacağız. Ankaragücü’nün önünde alabileceği 72 puanın 3’de 2’sini alabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Transfer yasağının da devre arasında kaldıracaklarını ve daha güzel bir Ankaragücü’nü göreceğimize inanıyorum” dedi.

10 yıl önce yine zor bir dönemde Cemal Aydın’ın ardından başkanlık koltuğuna oturduğu hatırlatılan Cengiz Topel Yıldırım “Şimdi sürecin daha uzun olduğu için rahat geçeceğini düşünüyorum. Yönetimdeki arkadaşlar o günleri görmüş, tecrübeli isimler. Daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Ankaragücü bu işten başarıyla çıkacaktır. Yöneticisi, oyuncusu, taraftarı, basını elinden gelenin iki katını yapmak için çaba sarf edecektir ve güzel günleri her birlikte getirecektir. Bu konuda inancım tam” ifadelerini kullandı.

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