﻿
Cengiz Topel Yıldırım, yeni yönetime güveniyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

CENGİZ TOPEL YILDIRIM, YENİ YÖNETİME GÜVENİYOR

2011 yılından beri maçları uzaktan takip eden Cengiz Topel Yıldırım da Fatih Mert ve yönetiminin göreve gelmesi ile birlikte Gaziantep FK maçında statta yerini aldı.

641 Okunma

CENGİZ TOPEL YILDIRIM, FATİH MERT VE YÖNETİMİNE GÜVENİYOR…

Ankaragücü başkanı Fatih Mert’in daveti ile stada gelen Ankaragücü eski başkanı Cengiz Topel Yıldırım, yeni yönetime inandığını ve güvendiğini söyledi.

Ankaragücü’nde yeni bir başlangıcın olduğunu belirten Yıldırım “İyi günler olacak. Arkadaşlarımızı tanıyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz. Ankaragücü için güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Biz de onların yanında olacağız. Ankaragücü’nün önünde alabileceği 72 puanın 3’de 2’sini alabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Transfer yasağının da devre arasında kaldıracaklarını ve daha güzel bir Ankaragücü’nü göreceğimize inanıyorum” dedi.

10 yıl önce yine zor bir dönemde Cemal Aydın’ın ardından başkanlık koltuğuna oturduğu hatırlatılan Cengiz Topel Yıldırım “Şimdi sürecin daha uzun olduğu için rahat geçeceğini düşünüyorum. Yönetimdeki arkadaşlar o günleri görmüş, tecrübeli isimler. Daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Ankaragücü bu işten başarıyla çıkacaktır. Yöneticisi, oyuncusu, taraftarı, basını elinden gelenin iki katını yapmak için çaba sarf edecektir ve güzel günleri her birlikte getirecektir. Bu konuda inancım tam” ifadelerini kullandı.

﻿

 
Fatih Mert'ten "başaracağız" mesajı
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Klasspor Tv'ye konuştu
Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar
MKE Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK
MURAT AĞCABAĞ: ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿