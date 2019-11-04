Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar

MKE Ankaragücü Yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlk yarı kötüydük, 2. Yarı muhteşemdik. 2. Yarı çok sayıda fırsatı kaleye atamadık. Son dakikada gol yiyerek talihsizlik nedir yaşadık. Rakibe orada vurduruyorsanız adam paylaşımında hata vardır. Konsantrasyon bozukluğu buna neden oluyor" ifadesini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün tek golünün sahibi İlhan Parlak ise, "1-0 geriye düştük, rakibi baskı altına aldık. Kesinlikle 3 puan alamadığımız için üzgünüz. Futbolda bunlar olabiliyor, galip gelebilecekken yan topta golü yedik. Futbol ve mücadele olarak iyiydik. Kendi gücümüze inanıyorduk, 1-1’i de yakaladık. Girdiğimiz pozisyonları atamadık ve mağlup olduk" değerlendirmesi yaptı.

Oyuna 2. yarıda dahil olan genç futbolcu Cebrail Karayel ise, "Aşırı üzgünüz. 2. Yarıda forma şansı buldum. Hücumda aktif olmaya çalıştık. Şanssız 2 gol yedik, futbol böyle bir oyun. Defansta elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamın dediklerini uyguladım. Maalesef son dakikada mağlup olduk" açıklamasında bulundu.