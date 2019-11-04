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MKE Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK
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MKE ANKARAGÜCÜ 1-2 GAZİANTEP FK

MKE Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK'ya son dakikada yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.  

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Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi ve 90+3'de Djilobodji kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golünü ise 67. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Gaziantep FK bu sonuçla 15 puana yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı. 

 
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