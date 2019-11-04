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MURAT AĞCABAĞ: ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
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MURAT AĞCABAĞ: ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

Yönetim kurulu üyelerinin kulübe üye yapılmadığı için liste oluşturamayan ve hem Temmuz hem Ekim kongrelerinde aday olamayan Murat Ağcabağ da yaklaşık 1 sezon sonra protokol tribününde yerini aldı.

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MURAT AĞCABAĞ: ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

Ankaragücü’nün kongre sürecinde önemli rol alan Murat Ağcabağ, karşılaşma öncesi Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Zor bir dönemde görev alan yeni yönetime başarılar dileyen Murat Ağcabağ “Ankaragücü’nü destek için buradayız. Ankaragücümüz tek. Yiğiner olur, Ağcabağ olur, Mert olur hepimizin bir bütün olup Ankaragücü’nü desteklememiz lazım” dedi.

Herhangi bir küskünlüğünün olmadığını söyleyen Ağcabağ “Beni en çok mutlu eden bundan sonra demokratik şartlarda yarışacağımızın garantisi var. Fatih Mert ve yöneticileri arayıp hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Asbaşkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kez protokol tribününde yerimi aldım. İç içe, omuz omuza olmamız gereken zamanlardayız. Çok zorlu bir fikstürümüz var, herkesin elini taşın altına sokması lazım” ifadelerini kullandı.

 
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